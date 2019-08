Des secouristes italiens à la recherche de Simon Gautier autour de Belvedere di Ciolandrea, le 18 août 2019. — AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Selon plusieurs médias italiens, le corps sans vie du jeune Français disparu depuis neuf jours a été découvert dans un ravin par les secouristes alpins. Le Corriere de la Serra et La Repubblica annoncent son décès. La gendarmerie italienne a également confirmé l’information. Le corps de Simon Gautier, 27 ans, a été retrouvé sur la commune de Belvedere di Ciolandre après qu’un secouriste a repéré son sac à dos de loin, aux jumelles, selon ces sources.

La manifestation du 18 août 2019 à Hong Kong. - Aidan Marzo / SOPA Images/Sipa U

Ils ont bravé la pluie et les menaces. L’une des plus importantes manifestations depuis le début du mouvement s’est tenue à Hong Kong dimanche. Une marche « pacifique » pour prouver que le mouvement pro-démocratie reste populaire en dépit des violences et des menaces d’intervention de Pékin. Selon le Front civil des droits de l’Homme (FCDH), une organisation non violente, plus de 1,7 million de personnes ont défilé. La police a de son côté estimé à 128.000 le nombre des personnes ayant participé à la manifestation. A la suite de celle-ci, le président américain Donald Trump a lancé un avertissement, assurant qu’une répression des manifestations de Hong Kong similaire à l’écrasement de la révolte de la Place Tiananmen nuirait aux discussions sur un accord commercial sino-américain.

Kylian Mbappe lors du match entre Rennes et Paris, le 18 août 2019. - AFP

En clôture de la 2e journée de Ligue 1, le PSG a subi une défaite logique à Rennes. Bien que l’ouverture du score ait été parisienne avec un but de Cavani à la 35e minute, les Rennais sont très vite revenus au tableau d’affichage. M’Baye Niang a égalisé à la 43e. En seconde période, dès le retour des vestiaires, Del Castillo a donné l’avantage à Rennes sur une passe de Camavinga. Avec un Aerola sacrément passif, le résultat ne souffre d’aucune contestation.