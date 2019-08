Alerte orange aux orages dans 12 départements, de la Loire à l'Alsace

Un éclair, ici sur le 15e arrondissement de Paris. (illustration) — BALEYDIER/SIPA

Douze départements de l’est de la France, de la Loire à L’Alsace, ont été placés en vigilance orange en raison d’un risque d’orages « violents », a indiqué Météo-France dimanche dans son bulletin de 06h00. L’alerte concerne l’Ain, la Côte-d’Or, le Doubs, le Jura, la Loire, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, les Vosges et le Territoire de Belfort et devrait être maintenue jusqu’à lundi matin.

La fin de nuit et la matinée s’annoncent calmes sur les départements en vigilance orange, à l’avant d’un système pluvieux actif s’étendant de la Haute-Bretagne et des Pays de Loire aux Hauts-de-France et aux Ardennes. Dès dimanche après-midi, et jusqu’en matinée de lundi, des orages vont se développer sur un axe allant de l’Occitanie à la Lorraine et à l’Alsace.

Ces orages s’annoncent forts sur les départements placés en vigilance orange, où l’on attend de fortes pluies avec des intensités horaires comprises entre 20 et 40 voire 50 mm (engendrant un risque de ruissellement et d’inondations locales), de la grêle, des rafales de vent entre 80 et 100 km/h, voire localement davantage, et une activité électrique soutenue, précise l’opérateur météo.