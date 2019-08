Des policiers anti-émeute déployés à Hong Kong le 14 août 2019 — Vincent Yu/AP/SIPA

1. Le randonneur français toujours introuvable

Simon Gautier, introuvable en Italie - Heloise GREGOIRE / AFP

Il a appelé les secours italiens il y a sept jours, leur demandant de l’aide après une chute dans laquelle il se serait cassé les deux jambes. Une semaine plus tard, les pompiers de la région de Salerne n’ont toujours pas retrouvé sa trace. Les proches du jeune Français déplorent la faiblesse des moyens mobilisés et demandent des renforts pour le retrouver.

2. Pékin va-t-il intervenir militairement à Hong Kong​

La Chine, qui a massé ses troupes à la frontière de Hong Kong, a menacé jeudi de ne pas rester « les bras croisés » si la contestation pro démocratie devait dégénérer. Effet de communication ou menace réelle ? Nous avons demandé à deux spécialistes de la région de nous expliquer la stratégie du régime de Xi Jinping.

3. La polémique du jour: Deux ministres dans l'arène

Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, le 28 mars 2019 lors du congrès de la Fnsea à Nancy. - POL EMILE / SIPA/SIPA

Révélée par une photo du journal Sud Ouest, la présence de deux ministres du gouvernement actuel à une corrida de Bayonne a réveillé l'opposition entre anti et pro-corrida. Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des territoires, et Didier Guillaume se sont attirés les foudres des associations de défense des animaux. Surtout, ce dernier, ministre de l’Agriculture et donc à ce titre responsable du bien être des animaux.

4. Le hashtag du jour: #PasTaPotiche

Capture d'écran de témoignages diffusés sur le compte Twitter @PasTaPotiche. - #PasTaPotiche / Twitter

C’est une étudiante en sociologie, hôtesse d’accueil depuis six ans, qui a lancé le mouvement sur Twitter. Depuis les témoignages affluent, dénonçant les violences sexuelles et remarques graveleuses dont sont victimes ses collègues. Une pétition pour « dépoticher le métier d’hôtesse en événementiel » a déjà recueilli plus de 20.000 signatures...

5. La vidéo du jour: Bromance présidentielle

Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy… Deux présidents qui ne manquent aucune occasion d’afficher leur proximité, sincère ou calculée. Retour en image sur l’histoire de leur relation depuis 2017. Jeudi, leurs échanges de poignées de main ont été abondamment commentés. Retour aujourd'hui sur deux ans de relation médiatique…

