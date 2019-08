Des icebergs au Groenland (illustration). — MARY EVANS/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair

L’incendie qui a parcouru depuis mercredi quelque 900 hectares de pinèdes et broussailles dans l'Aude, l’un des plus gros de l’été, était « fixé » en début de soirée jeudi, ont indiqué les pompiers. « Le feu a été fixé, nous espérons pouvoir le maîtriser totalement dans le courant de la nuit », a indiqué à l’AFP le colonel Eric Felten, du groupement opérationnel du Service départemental d’incendie et de secours de l’Aude (SDIS).

Le «Spiderman» français Alain Robert a escaladé vendredi matin un gratte-ciel de Hong Kong avant d’y déployer une « banderole de la paix », au moment où l’ex-colonie britannique vit sa pire crise politique avec des manifestations quasi quotidiennes pour réclamer plus de démocratie. Le grimpeur de 57 ans a gravi les 68 étages du Cheung Kong Center, dans le quartier financier de Central. Il y a déployé une banderole figurant les drapeaux chinois et hongkongais réunis, ainsi qu’une poignée de mains.

Roi de l’immobilier, Donald Trump voit plus grand : selon le Wall Street Journal, le président américain aimerait bien acheter le Groenland. Well, pas pour son compte mais celui des Etats-Unis. A ce stade, on ne sait pas vraiment si Donald Trump est sérieux ou pas, mais il aurait demandé à ses conseillers – y compris juridiques – d’étudier cette possibilité. L’idée est folle mais pas totalement nouvelle : En 1946, le Danemark avait refusé une offre de 100 millions de dollars d’Harry Truman.