AUDE En milieu de nuit, il n'y avait pas de blessé à déplorer et aucune habitation n'était menacée mais le vent pourrait compliquer la donne jeudi

Plus de 500 ha sont partis en fumée dans un incendie près de Carcassonne le 14 août 2019. — PREFECTURE AUDE

Quelque 400 pompiers étaient mobilisés dans l’Aude dans la nuit de mercredi à jeudi pour lutter contre un incendie ayant détruit environ 500 hectares de pinèdes et qui continuait de progresser jeudi vers 1h00, sans menacer d’habitations.

🔥Point de situation N.2

Le feu continue de progresser notamment sur son flanc droit

👉400 ha brûlés

👉 les moyens continuent de monter en puissance :

➡️ DIR 2 est arrivé sur site et 2 colonnes de renfort sont actuellement en route

👉pas de menace directe aux habitations pic.twitter.com/FRcelqLXEa — Préfecture de l'Aude (@Prefet11) August 14, 2019

La superficie détruite est de l’ordre de 500 hectares, mais « c’est approximatif », a déclaré à l’AFP le commandant Philippe Fabre, chef du groupement opérationnel du Service départemental d’incendie et de secours de l’Aude (SDIS). Le feu, qui a démarré mercredi vers 16H00 au sud-est de Carcassonne, sur la commune de Montirat, n’a fait aucune victime selon les pompiers. Il n’était pas circonscrit jeudi mais ne menaçait aucun hameau ni aucune habitation dans l’axe de sa propagation, selon le commandant Fabre.

Secteur difficile

L’incendie s’est déclaré mercredi pour une raison inconnue sur un relief couvert de pinèdes et de végétation basse, une zone classée à risque « sévère » en raison de la sécheresse. « Ce feu est compliqué parce qu’on est sur des secteurs difficiles d’accès, très peu accessibles, il n’y a pas de pistes praticables », a souligné auprès de l’AFP la directrice de cabinet du préfet de l’Aude, Aude Laybourne.

Mercredi, des moyens aériens – quatre Canadair et deux avions Dash bombardiers d’eau selon la préfecture – ont été mobilisés. Mais la nuit a interrompu leurs rotations. « L’enjeu pour les heures qui viennent sera de positionner des hommes sur des points stratégiques » pour tenter de couper le feu et « qu’on n’ait plus, quand les moyens aériens pourront à nouveau intervenir, que des points chauds, épars », a indiqué le commandant Fabre. Les appareils devraient décoller dès la levée du jour.

Dans la nuit, « on va aussi noyer les lisières de l’incendie » pour éviter toute reprise, a ajouté le commandant.

Le vent inquiète

« Ce qui est inquiétant, c’est le vent qui devrait se renforcer jeudi », a confié ajouté Aude Laybourne. Il soufflait sur le relief entre 30 et 40 km/h, mais les rafales pourraient atteindre 60 km/h jeudi selon la directrice de cabinet.

Mercredi dans la journée, des habitations isolées, moins d’une dizaine selon le commandant Fabre, ont été mises en sécurité et protégées par les pompiers. Leurs habitants ont été confinés dans les bâtiments, volets et fenêtres fermés. « Ce sont des habitations de type bergerie ou maisons isolées », avait précisé le commandant mercredi soir. Aucune évacuation n’a été ordonnée dans le secteur, selon la directrice de cabinet du préfet de l’Aude.

Au total, quelque 400 hommes étaient mobilisés après l’arrivée de renforts de deux colonnes de sapeurs-pompiers venus d’Aix-en-Provence et de Nîmes, soit environ 120 hommes. Par ailleurs, dans la région Occitanie, un autre incendie s’est déclaré, dans le département de l’Hérault. Mercredi soir, quelque 50 ha de pinèdes avaient brûlés, aucune habitation n’était menacée, selon le Codis 34.