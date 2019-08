Jeffrey Epstein a déjà été condamné en 2008. — Uma Sanghvi/AP/SIPA

Le fond de l’air est moite et les villes quelque peu molles dans la torpeur de cette mi-août. Mais comme l’actualité sait toujours sursauter, voici ce qu’il ne fallait pas manquer, sur les planches ou sous les palmiers.

« Elle a 2x8 ans, pas blonde »… Voilà le genre de messages qu’un certain « Jean-Luc » envoyait à Jeffrey Epstein, le financier américain accusé de trafic sexuel de mineures qui s’est suicidé dans sa cellule. Parmi les documents judiciaires déclassifiés la semaine dernière, que 20 Minutes s’est procurés, un nom revient avec insistance : celui de Jean-Luc Brunel, un Français, cofondateur de l’agence de mannequins MC2. Un dossier complexe et explosif dans lequel s'est plongé notre correspondant aux Etats-Unis.

La révélation du jour : Emiliano Sala et son pilote intoxiqués au monoxyde de carbone avant le crash de l'avion

Nantes soccer team supporters lay flowers at a poster of Argentinian player Emiliano Sala and reading - THIBAULT CAMUS/AP/SIPA

Sept mois après le crash d’avion ayant entraîné la mort d’Emiliano Sala et la disparition de son pilote, David Ibbotson, de nouveaux éléments d’enquête ont été rapportés mercredi. D’après l’AAIB (Air Accidents Investigation Branch), il semblerait que les deux hommes aient été exposés à des niveaux extrêmement nocifs de monoxyde de carbone, gaz mortel à haute dose. Tous les détails ici.

L’article à lire du jour : Pourquoi Daesh ressurgit en Syrie et en Irak

La dernière poche de résistance de Daesh, à Baghouz, a été libérée en mars dernier. (archives) - LAURENCE GEAI/SIPA

Il n’a pas fallu attendre bien longtemps. Le ministère de la Défense américain note une « résurgence » de Daesh en Syrie et en Irak. Moins de six mois après la perte du dernier territoire que le groupe terroriste contrôlait, à Baghouz, en Syrie. Pour la politologue Myriam Benraad, ce n’est pas une surprise car Daesh « n’a jamais cessé de se battre ». Le djihadisme est même devenu attractif dans des populations qui n’ont jamais connu que la guerre et la violence. Explications.

La coupure du jour (enfin de vendredi) : Free arrête la diffusion de BFM-TV

Free et Altice, propriétaire de BFMTV, sont engagés depuis le 20 mars dans un bras de fer. - BALEYDIER/SIPA

Free va cesser de diffuser les trois chaînes de la TNT du groupe Altice dès vendredi soir, selon les informations du Figaro, confirmées par le groupe Altice. Le point de départ de cette affaire remonte au 20 mars, date à laquelle a expiré un accord qui encadrait la diffusion des chaînes d’Altice (BFMTV, RMC Découverte et RMC Story) sur les box de Free. Vous êtes concerné par cette coupure ? Découvrez les dessous de cette affaire... et comment continuer à recevoir ces chaînes.

La question du jour : peut-on voyager loin en polluant moins comme Greta Thunberg ?

Pour répondre à l’invitation de l’ONU à New York alors qu’elle ne prend jamais l’avion, l’activiste écologiste Greta Thunberg a décidé de prendre un voilier, mis à disposition par la famille princière de Monaco pour faire le voyage. Un seau en plastique fait office de toilettes et pour la douche, il faudra attendre New York, soit deux semaines. Et pour le commun des mortels qui voudrait l’imiter, ça se passe comment ? La réponse.