A Chapelle-des-Bois, dans le Doubs, le thermomètre a enregistré -0,5°C dans la nuit de mardi à mercredi . — SIPA

Après qu’une vague de chaleur a touché la France en juin et de juillet, les températures sont tombées drastiquement au mois d’août, parfois sous les normales de saison, un peu partout sur le territoire. Dans le Doubs particulièrement, le thermomètre est descendu en dessous de 0°C, ce mercredi, entraînant des gelées au petit matin.

Les habitants de Chapelle-des-Bois ont été quelque peu surpris, ce mercredi matin, en découvrant les premières gelées au mois d’août. Et pour cause, le thermomètre a enregistré -0,5°C dans la nuit. Pourtant, le village, surnommé la Petite Sibérie, a l’habitude des températures relativement fraîches en plein été : -2 °C le 10 août 1955, et même -4,5 °C le 31 août 1918.

Un retour progressif des normales de saison

Si le Doubs fait figure d’exception, une grande partie de la France est concernée par une vague de fraîcheur depuis quelques jours. En moyenne, la température n’a pas dépassé les 17,9 °C.

Les températures de saison devraient revenir progressivement, à partir de ce mercredi après-midi sur l’ensemble de la France. Si l’ouest du territoire va encore avoir droit à de la pluie mercredi et jeudi, pour le reste, le soleil devrait faire son grand retour.