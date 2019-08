Le chèque emploi service universel (Cesu) a été créé en 1994 pour permettre aux particuliersd’employer quelqu’un pour exercer des activités chez soi d’aide à la personne, de ménage, de garde d’enfants, notamment. — VALINCO/SIPA

L’article le plus pratique du jour : Cesu +, le nouvel outil pour payer plus facilement ses employés à domicile

Allongement de la durée de vie, emplois toujours plus chronophages, les besoins en aide à domicile se multiplient. Le chèque emploi service universel (Cesu) a été créé en 1994 pour permettre à tout particulier d’employer quelqu’un pour exercer des activités chez soi d’aide à la personne, de ménage, de garde d’enfants, de jardinage, etc. Un Français sur quatre en aura besoin à l’avenir, selon la fédération des particuliers employeurs (Fepem), qui estimait en 2017 à 3,4 millions le nombre de particuliers-employeurs, pour 1,4 million d’emplois salariés employés. Et le secteur continue de se développer. C’est pourquoi l’Urssaf, en charge du programme, a mis en place une nouvelle formule nommée Cesu + qui est censée simplifier et accélérer les démarches pour les particuliers-employeurs. On vous explique tout par là.

L’article le plus cool du jour : «Plus belle la vie»: Un acteur atteint de trisomie rejoint la série

Sur son compte Instagram, le comédien se définit comme un « acteur, peintre, artiste et amoureux de la vie ». Samuel Allain Abitbol, atteint de trisomie, rejoint le casting de Plus belle la vie. Il fera sa première apparition dans l’épisode du 21 août 2019 pour incarner Rémi, le nouveau barman du Mistral.

L'acteur a été repéré dans le téléfilm Mention particulière, diffusé en 2017 sur TF1, qui suivait de Laura, une jeune femme trisomique qui passe son bac. Samuel Allain Abitbol sera également prochainement à l’affiche de Meurtres en Pays cathare, sur France 3. Un article lire en instégralité par ici.

Si l’acte 39 des « gilets jaunes » a attiré peu de manifestants dans les rues de Paris samedi 10 août, il a tout de même donné lieu à des tensions remarquées avec les forces de l’ordre. Une vidéo partagée par de nombreux internautes montre notamment un cordon de CRS repousser violemment plusieurs manifestants, parfois à coups de matraque, au cours d’un face-à-face tendu. « Le monde a l’envers ! Les gilets jaunes tentent de calmer la police qui frappe sans raison des manifestants. La police a attrapé des [gilets jaunes] pour les empêcher d’entrer dans un magasin pour acheter de l’eau… On en est là », s’insurge la page « Cerveaux non disponibles » en commentaire de ces images, sans que l’on puisse y voir les évènements précédant ce moment. Un article que vous pourrez retrouver eintégralité là.

L’article le plus gauche du jour :Journée internationale des gauchers : «Une vie à s'adapter pour énormément de choses auxquelles les droitiers ne pensent pas»

Si les gauchers sont parfois contrariés, la société, avec eux, est souvent contrariante. Affublés d’expressions pas très flatteuses à leur endroit « Que tu es gauche ! », « Ce n’est pas possible, tu as deux mains gauches ! » et de diverses superstitions inquiétantes, le regard finit cependant par évoluer sur ces « maudits » gauchers. Reste qu’au quotidien, dans un monde conditionné pour les droitiers, être obligé de se servir de sa main gauche peut rapidement devenir une plaie. Tout est-il si noir ? Les contrariétés vécues par nos internautes sont, en tout cas, bien réelles. Des témoignages à retrouver ici.

