Bouchon sur A6 en direction de Lyon — KONRAD K./SIPA

Comme chaque année, de nombreux Français ont prévu de profiter du pont du 15 août et la circulation promet d’être dense. Si le trafic doit rester relativement fluide le 15 août, les embouteillages arriveront progressivement à partir du 16 août, selon les prévisions de Bison Futé.

Vous rentrez de vacances ou vous partez en week-end prolongé ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point sur les prévisions de trafic.

Jeudi 15 août

La journée du jeudi est classée verte à travers tout le pays, dans le sens des départs mais aussi dans celui des retours, selon les prévisions de Bison Futé.

Vendredi 16 août

Avec les retours de vacances, le trafic devrait s’encombrer à partir de vendredi. La journée sera classée verte dans le sens des départs et orange dans le sens des retours. Attention au sud-est, classé rouge, dans le sens des retours. Bison Futé conseille aux automobilistes de traverser l’Ile-de-France avant 14 heures, d’éviter l’autoroute A7 entre Lançon-de-Provence et Orange entre 11 heures à 17 heures, et d’emprunter l’A9 entre Narbonne et Montpellier avant 11 heures ou après 15 heures.

Samedi 17 août

La situation va fortement se détériorer samedi sur l’ensemble du territoire. Dans le sens des départs, la journée est classée orange au nord et rouge au sud. Bison Futé recommande aux automobilistes d’éviter, à la mi-journée, l’autoroute A10 à hauteur de Bordeaux, l’A7 entre Lyon et Lançon-de-Provence, l’A8 à hauteur d’Aix-en-Provence, et l’A9 entre Narbonne et l’Espagne. La circulation devrait également être dense dans le tunnel du Mont-Blanc (N205) à partir de 16h. Du côté des retours, la circulation devrait être difficile partout, la journée étant classée rouge sur l’ensemble du territoire.

Dimanche 18 août

La circulation devrait s’améliorer dimanche. La journée est classée verte dans le sens des départs sur l’ensemble du territoire. Côté retour, la journée est classée orange partout, sauf pour la région Rhône-Alpes, qui reste en rouge.