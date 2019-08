La vie n'est pas facile tous les jours, quand est gaucher. — Pixabay

Le 13 août, c’est la Journée internationale des gauchers. 15 % des Français sont gauchers. Préjugés et idées reçues circulent sur cette particularité.

On cite souvent des gauchers célèbres pourtant, en sport ou dans les arts. Reste qu’au quotidien ce n’est pas toujours simple, tant tout est fait pour les droitiers : tenir un stylo, des ciseaux, conduire, taper sur son clavier d’ordinateur…

Et vous ? Vous êtes gaucher et vous rencontrez des difficultés au quotidien ? Les objets n’étant pas adaptés, vous avez du mal quand il s’agit d’utiliser une paire de ciseaux ? Ou bien, avec votre clavier d’ordinateur, avec le pavé numérique placé à droite, sans parler de la souris ? Pour écrire ou fermer les vêtements, ce n’est pas évident non plus ? Quand vous validez votre passe Navigo sur les portails du métro, vous devenez contorsionniste ? Idem pour conduire, compte tenu de l’emplacement du levier de vitesse ? On vous écoute. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un prochain article.