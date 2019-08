CLASSEMENT Chaque année, l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) publie la liste des dix prénoms les plus donnés en France

Votre enfant est né en 2018 ? Son prénom fait peut-être parti du top dix des plus données en 2018. En haut du classement depuis 2016, Emma et Gabriel conservent, pour la troisième année consécutive, la première place avec respectivement 4.369 et 5.419 naissances, selon la liste publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), ce mardi.

Emma, Gabriel, Louise, Hugo, Léa… Si le palmarès reste semblable à celui de l’année 2017, quelques prénoms, comme Maël et Anna, ont fait leur entrée dans le top 10.

Les prénoms Kylian et Aya populaires en 2018

Chez les filles, derrière Emma, c’est Jade (3.977 naissances) qui accède à la deuxième place, devant Louise (3.766). Chez les garçons, Gabriel est suivi par Raphaël (4.591) et Léo (4.446), qui fait son entrée sur le podium.

Pic de popularité oblige, les prénoms Kylian, comme Kylian M'Bappé, vainqueur de la Coupe du monde de football avec l’équipe de France, et Aya, pour Aya Nakamura​, l’interprète de « Djadja », ont donné lieu respectivement à 1.211 et 1.169 naissances. Kylian prend la 57e place du classement garçon et Aya la 46e pour les filles.