VOUS TEMOIGNEZ Selon le Haut Conseil à l'égalité, dans une étude publiée en début d'année, plus d'un million de personnes sont victimes d'injures sexistes

Les remarques sexistes touchent majoritairement les femmes — Pixabay

L’été est souvent synonyme de plage, de farniente, de vacances. Malheureusement, les remarques et insultes sexistes ne disparaissent pas en cette douce saison, bien au contraire. Un rapport du Haut Conseil à l’égalité, soulignait, dans un rapport rendu en début d’année, que pas moins d’un million deux cent mille personnes se disent victimes d’injures sexistes en France. Les jeunes, entre 14 et 29 ans, restent la principale cible de ces outrages. En été, des propos grossiers et déplacés peuvent aussi bien fleurir sur les kilos en trop, sur l’épilation, sur le physique…

Et vous, avez-vous été victime de remarques sexistes pendant l’été ? Quelle forme prennent ces dénigrements ? Comment avez-vous réagi face à ces attitudes ? Avez-vous eu l’idée de porter plainte ? N’hésitez pas à venir témoigner via l’appel ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un prochain article, merci d’avance !