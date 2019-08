Une supprtrice de Matteo Salvini, lors d'un rassemblement de la Ligue à Cervia (Italie).Credit:Claudia Greco/AGF/SIPA — Claudia Greco/AGF/SIPA

Il est 19h30, l’heure de vous résumer l’actualité du jour. On sait que vous l’attendez tous, de Théoule-sur-Mer à Agen.

La crise politique du jour : En Italie, « pour Salvini, c’est le moment ou jamais d’obtenir le pouvoir »

Secretary of Lega party, Minister of Interior and Deputy Prime Minister Matteo Salvini during the meeting in Pescara, ITALY-08-08-2019//AGFEDITORIAL_SEA080819-27/1908091012/Credit:Alessandro Serrano'/AGF/SIPA/1908091018 - Alessandro Serrano'/AGF/SIPA

La coalition entre le mouvement populiste de droite, la Ligue, et son homologue de gauche, le Mouvement 5 Etoiles, actuellement majoritaire mais en chute dans les sondages, semble avoir vécu en Italie. Matteo Salvini a réclamé des élections anticipées en Italie ce jeudi. Un choix stratégique au moment où son parti, La Ligue, n’a jamais semblé aussi fort. C’est surtout une façon de briguer directement le pouvoir, selon Jacques de Saint Victor, spécialiste du pays, que 20 Minutes a interrogé. Son analyse est à lire ici.

La bonne nouvelle du jour : C’est reparti pour la Ligue 1

La saison reprend ses droits ce soir, et vous pourrez suivre tous les matchs de cette première journée de championnat en live sur 20Minutes.fr. Et pour patienter avant le Monaco-Lyon de ce soir, on vous propose de lire notre série sur les premières journées de Ligue 1. Car oui, il s’y passe souvent des événements mémorables. Comme ce soir de démission d'un certain Marcelo Bielsa, à Marseille.

« L’impression qu’on m’apprenait un décès ! », soupirent aujourd’hui encore les fans qu’on a interrogés.

La fausse info du jour : Non, le Giec ne recommande pas un régime végétarien pour lutter contre le réchauffement climatique

Des légumes du potager contre un gâteau-maison. Le troc, c'est un bon plant. - Pixabay

Le Giec a rendu son rapport ce jeudi, et depuis s’est répandue l’idée sur les réseaux sociaux qu’il recommande un régime végétarien pour lutter contre le réchauffement climatique. Faux, ce n’est absolument pas le sens du rapport, explique à 20 Minutes Cheikh Mbow, l’un des experts qui a participé à la rédaction du texte. Notre fake off est à lire ici.

La vidéo du jour : Plus de deux millions de musulmans attendus pour le pèlerinage de La Mecque

Et si vous avez aimé ces immanquables, vous allez vous délecter de L'été dans vos oreilles, le podcast de l'été signé 20 Minutes.