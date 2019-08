Illustration. Foudre. — Pixabay

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Alerte orange aux orages dans l'Est et en Occitanie

Six départements de l’Est et trois d’Occitanie ont été placés en vigilance orange en raison d’un risque d'orages « violents », a indiqué Météo-France vendredi dans son bulletin de 6 heures. L’alerte lancée par le service de prévision concerne l’Aube, la Côte-d’Or, la Haute-Marne, la Meuse, la Marne, l’Yonne à l’Est du pays, et plus tard dans la journée l’Aveyron, la Haute-Garonne et le Tarn dans la région Occitanie. Une perturbation pluvio-orageuse s’avance sur le nord-ouest de la France. A l’avant, la masse d’air est très chaude et les températures maximales seront très élevées dans l’après-midi vendredi du sud-Ouest vers le Centre-Est et le Nord-est, précise Météo-France.

Matteo Salvini, l’homme fort du gouvernement italien et chef de la Ligue (extrême droite), a réclamé jeudi des élections anticipées, faisant éclater la coalition populiste et provoquant la colère de son allié du Mouvement 5 Etoiles (M5S) et du chef de gouvernement Giuseppe Conte. Dans un communiqué diffusé à l’improviste, Salvini, vice-Premier ministre, a exigé une convocation immédiate « du Parlement pour prendre acte qu’il n’y a plus de majorité ». Ces attaques ont provoqué la colère de son ex-allié Luigi Di Maio, chef du M5S, également vice-Premier ministre, ainsi que de GiuseppeConte, proche du mouvement. « Ce n’est pas du ressort du ministre de l’Intérieur de convoquer le parlement, ce n’est pas à lui de dicter les étapes de la crise politique ».

Le chiffre donne le vertige. Uber a encaissé au deuxième trimestre une perte record de plus de 5 milliards de dollars alors même que sa croissance a nettement ralenti, relançant les doutes sur le modèle économique de l’entreprise. La sanction a été immédiate à la Bourse de New York : le titre du leader mondial de la réservation de voitures de tourisme avec chauffeur (VTC) perdait encore 6 % dans les échanges après Bourse. Ce chiffre s’explique par des dépenses exceptionnelles liées aux rémunérations en action distribuées aux employés à l’occasion de l’arrivée d’Uber à Wall Street. Mais même sans cet élément, le groupe a perdu 1,3 milliard de dollars d’avril à juin, contre 1 milliard au trimestre précédent.