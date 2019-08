Le député LREM Sacha Houlié — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Trois députés de la Vienne ont vu leurs permanences dégradées dans la nuit de mercredi à jeudi, rapporte ce jeudi La Nouvelle République.

Les deux permanences de Nicolas Turquois (MoDem) à Loudun et à Châtellerault, et celles de Jacques Savatier (LREM) et Sacha Houlié (LREM) à Poitiers, ont été prises pour cible par des agriculteurs opposés au traité Ceta. Ces trois députés de la majorité avaient voté en faveur du traité.

A Poitiers, les locaux des deux députés ont été murés. Une action que Sacha Houlié a sévèrement condamnée ce jeudi.

Consterné par le murage et les tags inscrits cette nuit devant ma permanence par des agriculteurs.



Que dire après nos longues discussions au cours desquelles la FDSEA 86 avait elle-même reconnu l’intérêt du CETA ?



La violence ne masque pas l’hypocrisie & l’incohérence. — Sacha Houlié (@SachaHoulie) August 8, 2019

A Loudun, la permanence de Nicolas Turquois, lui-même agriculteur, a simplement été bâchée. Une quinzaine d’agriculteurs ont manifesté sur place mercredi vers 23h45. « Il nous a trahis en votant le CETA. Cet accord n'impacte pas seulement les agriculteurs, les consommateurs le sont aussi », a affirmé un agriculteur rencontré sur place par un correspondant de l'AFP.

Le maire PS de Poitiers, Alain Claeys, a dénoncé ce jeudi « des méthodes inacceptables. »