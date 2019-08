Air Force one le 1er août 2019 à Cincinnati. Credit: Sam Greene/The Enquirer via USA TODAY NETWORK/Sipa USA — Cincinnati Enquirer-USA TODAY NE

Il est 19h30, l’heure de vous résumer l’actualité du jour. On sait que vous l’attendez tous, de Meung-sur-Loire à Villefranche-de-Panat.

La question du jour : Où va atterrir l’avion de Donald Trump avant le G7 ?

Air Force One à Cincinnati le 1er août 2019. (Photo by Sam Greene/The Enquirer via Imagn Content Services, LLC/USA Today Network/Sipa USA) - USA Today Network/Sipa USA/SIPA

A moins de deux semaines du sommet international qui se tiendra à Biarritz, la question de la gestion de l’avion présidentiel américain est un véritable casse-tête. Les autorités françaises envisagent qu'« Air Force One » se pose à Mérignac. Entre les questions techniques – les aéroports du Sud-Ouest n’étant fréquentés que par des moyen-courriers – et sécuritaires, les contraintes sont nombreuses. Vous en saurez plus en lisant cet article.



La leçon de géopolitique du jour : Que se passe-t-il au Cachemire ?

Le gouvernement nationaliste hindou de Narendra Modi a, comme le prévoyait son programme électoral, supprimé le statut d’autonomie du Cachemire, une région divisée entre l’Inde et le Pakistan, et l’une des plus militarisées au monde. Cet Etat est le seul à majorité musulmane de l’Inde, mais pour la spécialiste de la question, la chercheuse Charlotte Thomas, cela n’explique pas totalement la politique répressive du gouvernement indien. Vous comprendrez tout en lisant cette interview.

Le souvenir du jour : La remontada guingampaise, et la révélation Drogba

La Ligue 1 reprend vendredi. Avant de retrouver le plus beau championnat du monde, 20 Minutes a ressorti son livre de souvenirs de ces premières journées. Aujourd’hui, on vous raconte l’éclosion d’un certain Didier Drogba, jeune attaquant méconnu de l’En Avant Guingamp. C'était en 2002, lors d'une remontada de Guingamp contre Lyon

La vidéo du jour : Space X a réussi sa 9e mission de l’année

Et si vous avez aimé ces immanquables, vous allez vous délecter de L'été dans vos oreilles, le podcast de l'été signé 20 Minutes.