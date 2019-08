Plus de 300 pompiers sont mobilisés en Ardèche pour lutter contre deux incendies qui se sont déclarés le 6 août 2019. — PREFET ARDECHE

Plus de 300 pompiers et huit avions Canadair luttaient depuis mardi après-midi contre deux incendies qui se sont déclarés presque simultanément à Lablachère, dans le sud de l’Ardèche, attisés par un vent violent, ont indiqué les pompiers et la préfecture. Un camping a été évacué par mesure de précaution et une cinquantaine de vacanciers ont été regroupés dans la salle des fêtes de la commune.

Point de situation à 22h30 #incendie de #Lablachere : le @Prefet07 est toujours sur place. 90 hectares brûlés. L'action du @SDISPompiers07 a été renforcée par @sdis26 @sdis84 @pompiersdugard soit 15 groupes d'intervention. Tous les évacués seront hébergés pour la nuit. pic.twitter.com/4NELwnhcAU — Préfet de l'Ardèche (@Prefet07) August 6, 2019

Les deux incendies se sont déclenchés aux alentours de 15h00 et se sont propagés rapidement dans un massif de résineux. Les flammes avaient déjà détruit 90 hectares de végétation vers 22h30, a précisé la préfecture de l’Ardèche qui recommande d’éviter le secteur.

Les risques pris par les soldats du feu, et plus particulièrement sur cette vidéo les pilotes, sont impressionnants.#Incendies #Lablachère #Ardèche pic.twitter.com/2ZcymoR6Nf — Christelle Noireau (@ChrisNoireau) August 6, 2019

Quinze groupes d’intervention « feux de forêt », soit plus de 300 pompiers, sont mobilisés au sol, avec des renforts venus de la Drôme, du Vaucluse et du Gard. Huit Canadair et un bombardier d’eau Dash participent aussi à l’intervention. Vingt gendarmes sécurisent également le secteur, a détaillé la préfecture dans un communiqué.