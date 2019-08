La saison 3 de «La Casa de Papel» réalise le meilleur démarrage pour une série Netflix non-anglophone. — Netflix

Nous sommes le 6 août 2019. L’Espagne se déchire autour d'un concombre. Les fans de The OA sont désespérés et une start-up girondine veut faire fortune avec notre urine. Le reste de l’actualité est dans nos immanquables du jour.

1. Toni Morrison est décédée

La romancière Toni Morrison. - Bebeto Matthews/AP/SIPA

Onze romans à son actif parmi lesquels Beloved (prix Pulitzer 1988), Home (2012) ou encore Délivrances (2015) pour une carrière récompensée par un prix Nobel. Toni Morrison, qui s’est éteinte dans la nuit de lundi à mardi à l’âge de 88 ans, est un monument de la littérature américaine. Son portrait est à découvrir ici...

2. Emotion après la mort du maire de Signes

Il venait de s’opposer à un dépôt illégal de gravats. Le maire de Signes (Var), Jean-Mathieu Michel, a été renversé par un fourgon sur un chemin privé de sa commune lundi. Il C’est en quittant les lieux que le véhicule aurait violemment percuté Jean-Mathieu Michel, qui n’a pas survécu. Une enquête a été ouverte afin de déterminer s’il s’agit d’un acte volontaire. En attendant, les hommages au maire se sont multipliés ce mardi.

3. L’explication du jour : Chine et Etats-Unis dos-à-dos

Un trader de Wall Street le 5 août 2019, alors que le Dow Jones a plongé de 3%. - Richard Drew/AP/SIPA

La semaine dernière, Donald Trump a menacé d’imposer des droits de douane supplémentaires aux importations chinoises. En représailles, la Chine a laissé chuter sa monnaie, le yuan, face au dollar. L’opposition américano-chinoise, qui dure depuis plus d’un an, franchit un nouveau palier. Mary-Françoise Renard, économiste spécialiste de la Chine, professeure agrégée à l’université d’Auvergne, nous aide à y voir plus clair.

4. La vidéo du jour : Le mystère s'épaissit autour de l'ado franco-irlandaise disparue

Cela fait déjà trois jours que les autorités de Malaisie recherchent Nora, une ado franco-irlandaise qui a disparu de sa chambre d’hôtel à Dusun Resort, une station touristique située à environ 70 kilomètres de Kuala Lumpur. La police traite l’affaire comme une disparition et non un enlèvement. La famille, elle, redoute un acte criminel…

5. Le fake-off du jour : Un faux échange autour de «La Casa de Papel»

Non, Netflix n'a pas promis à un internaute qu'il pourrait tourner dans «La Casa de Papel» en échange de RT sur Twitter. - Capture d'écran Twitter et montage 20 Minutes

« On le sait, tu le sais : c’était bien tenté, mais c’est un fake »… C’est la réponse qu’a faite Netflix à un internaute ayant posté sur son compte Twitter une capture d’écran d’un prétendu échange avec la plateforme américaine. On le voyait demander combien de retweets il lui faudrait pour jouer dans la saison 4 de La Casa de Papel. 500.000 répondait le faux Netflix. Il n'était pas si loin du compte...

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui. Si le buzz est votre passion, nous vous laissons avec une dernière recommandation : le deuxième volet de notre série audio sur les animaux en ville. Au programme, la vie rêvée des abeilles urbaines.