L'un des nouveaux tramways mis en place en 2017 à Saint-Etienne — Clément Rodriguez/20 Minutes

Il y a un peu plus de deux ans, les tramways de Saint-Etienne, dans la Loire, faisaient peau neuve. Arborant un vert qui caractérise si bien la ville, cette mise en beauté avait eu un franc succès du côté des riverains. Cette année, une autre nouveauté attend les Stéphanois : la mise en route de la troisième ligne de tramway, prévue pour cet automne. Pour que tout soit prêt à temps, les premiers tests ont été réalisés dès ce lundi, rapporte France Bleu.

Deux rames de tramway ont parcouru le nouveau tracé entre la gare Châteaucreux et La Terrasse. Ces exercices sont notamment l’occasion de « vérifier le gabarit, la ligne aérienne, vérifier que la détection aux feux marche et qu’au niveau des quais de station on a les bonnes distances pour l’accessibilité PMR » explique Gilles Fily, chef de projet, à nos confrères de France Bleu. Les essais continueront pendant tout le mois d’août, de jour et de nuit.

Le #tramway au Zénith. Des pistes cyclables, des voies végétalisées, la 3e ligne de tram transforme #SaintÉtienne. Mise en service prévue cet automne. @STAS_Officiel @OciveloSt_E pic.twitter.com/EjlbYEpeHb — Saint-Étienne Métropole (@SteMetropole) August 5, 2019

Grâce à cette ligne T3, le quartier du Soleil, le Zénith et le stade Geoffroy-Guichard seront notamment desservis. D’une longueur de 4,3 kilomètres, le parcours comptera huit stations, dont six nouvelles, et durera environ 14 minutes. Les conducteurs de la STAS seront formés à ce nouveau tracé dès le mois de septembre.