La Sibérie est touchée par d'importants incendies depuis plusieurs semaines. — Maria Khlystunova/AP/SIPA

Nous sommes le 5 août 2019. Un chef de gang a essayé de s'évader en se faisant passer pour sa fille. Les cougars ont peur de Metallica et les piscines espagnoles sont envahies de matière fécale. Le reste de l’actu est dans nos immanquables du jour…

1. L’actu du jour : L'indignation après les fusillades aux Etats-Unis

El Paso, au lendemain de la fusillade qui a fait 20 victimes. - Mark RALSTON / AFP

Après l’horreur du week-end – deux fusillades, l’une dans l’Ohio et l’autre au Texas qui a été qualifiée de « terrorisme intérieur » par le procureur fédéral – vient le temps des réactions, du recueillement et des questions. Nous avons demandé à Romain Huret, directeur d’études à l’EHESS et spécialiste des Etats-Unis, où en est le terrorisme d’extrême droite aux Etats-Unis. « C’est la principale menace et le mouvement terroriste faisant le plus de victimes », nous explique-t-il notamment.

2. Le défi étrange du jour : Qui est mon #voisindenumero ?

Une adolescente consultant son smartphone - Pixabay

Envoyer un SMS à un inconnu qui a presque le même numéro que soi, à un chiffre près, c’est le nouveau défi qui anime les réseaux sociaux en ce paisible mois d’août. Un défi innocent en apparence mais qui vire parfois au harcèlement. Explications.

3. La vidéo du jour : La SPA sonne l'alerte

Ce sont des chiffres effarants : 100.000 abandons d’animaux en France dont 60.000 rien que pendant l’été. L’Hexagone détient le triste record d’Europe d’abandon d’animaux. Marie-Laure Caron, responsable du refuge SPA de Plaisir dans les Yvelines, tire la sonnette d’alarme et nous liste les précautions indispensables à prendre avant d’adopter.

4. Le fake off du jour : Des photos d’animaux brûlés détournées

Ce cerf ne vit pas en Sibérie, c'est une image extraite d'un spectacle belge. - Capture d'écran Facebook

Depuis plusieurs semaines, la Sibérie est ravagée par d’importants feux de forêt. Les dégâts sont considérables pour la flore et la faune. Toutefois, une partie des photos qui circulent sur les réseaux sociaux pour illustrer la catastrophe n’ont pas été prises sur place. Notre service Fake Off nous incite à la prudence.​

5. La recrue du jour : Benedetto a signé

Dario Benedetto sous le maillot de Boca Juniors. - JUANJO MARTIN/SIPA

Un but toutes les 116 minutes en Superliga argentine (25 buts en 2910 minutes) depuis 2017. Dario Benedetto est-il le grand attaquant qu’attend Marseille depuis plusieurs saisons désormais ? On le saura très vite puisque l’Argentin a signé officiellement aujourd’hui son contrat avec l’OM. L’occasion pour nous de faire un point sur le mercato du club de foot marseillais.

On vous laisse fermer tranquillement les yeux et compter les moutons grâce à notre nouvelle série de podcasts de l'été.