Abandon d'animaux: Une responsable de la SPA sonne l'alerte — 20 Minutes

100.000 abandons d’animaux dont 60.000 rien que pendant l’été. Ce sont les chiffres effrayants fournis par la fondation 30 Millions d'amis. Et la Société Protectrice des animaux (SPA) ne se veut pas plus rassurante. Pendant l’été, ce sont « 8.053 animaux qui sont recueillis dans les 56 refuges de la SPA. Il y a deux tiers de chats et un tiers de chiens » alerte son président, Jacques-Charles Fombonne.

Saturation

Adopter un animal, c’est une immense responsabilité, comme le rappelle Marie-Laure Caron, responsable du refuge SPA de Plaisir dans les Yvelines. Elle dresse un tableau relativement sombre de la situation dans son refuge. Depuis janvier, il recueille plus d’animaux que l’année dernière. Quant à cet été, il a tout simplement atteint la capacité maximale.

Cependant, cette dérive n’est pas inéluctable et Marie-Laure Caron donne les bons conseils à toutes les personnes qui seraient tentées par l’adoption. Il reste à espérer que nos amies les bêtes soient de moins en moins abandonnées et maltraitées.