Alors que le fameux chassé-croisé des juilletistes et des aoutiens s’est déroulé le week-end dernier, l’organisme européen Eurostat s’est intéressé à ceux qui n’ont pas pu partir en vacances. Plus précisément, Eurostat a recensé les personnes de plus de 16 ans qui n’ont pas pu s’offrir une semaine de congés ailleurs que chez eux (les vacances « à la maison » ne sont pas donc pas prises en compte).

En tête du classement, on retrouve la Roumanie. Près de 59 % des Roumains ne sont pas partis en vacances l’année dernière, suivis par les Croates (51,3 %), les Grecs (51 %) et les Chypriotes (51 %). A l’inverse, les Danois (12,2 %), les Luxembourgeois (10,9 %) et les Suédois (9,7 %) sont les mieux lotis. Et la France alors ? Selon Eurostat, 22,6 % des Français ne sont pas partis en vacances l’année dernière. C’est un peu mieux que la moyenne européenne, qui est à 28 %.