COMMERCE INTERNATIONAL Deux permanences de députées LREM et la préfecture de Haute-Garonne ont été visées. Les agriculteurs sont inquiets des conséquences du traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada

Deux employés de la métropole de Toulouse terminent de nettoyer la permanence de la députée LREM Monique Iborra. — ERIC CABANIS / AFP

Des agriculteurs ont muré la permanence de la députée LREM Corinne Vignon et ont déversé du fumier devant la préfecture de Haute-Garonne ainsi que devant la permanence d’une autre députée LREM, Monique Iborra.

Ils souhaitent condamner les parlementaires ayant voté en faveur de ratification au traité de libre-échange entre l’Europe et le Canada (Ceta).

Le Ceta, qui supprime notamment les droits de douanes sur 98 % des produits échangés entre les deux zones, est vivement critiqué en France par les agriculteurs et des ONG.

Ils craignent une concurrence déloyale ainsi qu’un risque sanitaire pour l’Europe, le Canada n’ayant pas des normes aussi strictes que le Vieux Continent en matière notamment de viandes animales.

Souhaitant condamner les parlementaires ayant voté en faveur de ratification au traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada (Ceta), les agriculteurs en colère ont posé vers minuit une dizaine de parpaings, condamnant la porte d’entrée à la permanence de Corrine Vignon. Le président de la FDSEA 31, Christian Mazas a justifié devant la permanence murée une « action symbolique », et sans casse. « On est juste venu lui dire que si elle est sourde à nos appels, on ne voit pas l’intérêt à ce qu’elle continue à être députée », a déclaré le syndicaliste.

« Irresponsable »

Puis, les agriculteurs ont déversé deux tonnes de fumier devant la permanence à Tournefeuille (ouest de Toulouse) de la députée Monique Iborra, cette dernière a fustigé sur son compte Twitter une action « irresponsable » et « inutile », avant de saluer les services de nettoyage après leur passage devant sa permanence.

Je remercie vivement les services de #Toulouse #metropole qui dès ce matin sont venus libérer l’entrée de l’immeuble ⁦où se trouve ma permanence ⁦@PrefetOccitanie⁩ ⁦@bleuoccitanie⁩ ⁦@ladepeche31⁩ @Fr3midiPy pic.twitter.com/z54ZhUfdno — Monique Iborra (@MoniqueIborra) August 2, 2019

L’ancienne socialiste a également publié un communiqué pour justifier son vote en faveur du Ceta, un traité qui va permettre, selon elle, « de faire connaître et d’imposer à nos partenaires d’outre-Atlantique notre niveau d’exigence en matière de climat, d’environnement et de précaution sanitaire ».

Vers une concurrence déloyale ?

La Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles avait convié lundi les dix députés de Haute-Garonne (en majorité LREM) pour une discussion autour du traité controversé, récemment ratifié à l’Assemblée nationale. « Mais aucun n’est venu, alors à notre tour d’aller vers eux », a lancé Christian Mazas.

« Cette députée, comme d’autres, a voté pour le Ceta, alors qu’il y a quelques mois, lors des Etats généraux de l’alimentation [la loi Egalim], ce sont les mêmes qui ont voté pour que la France élève son niveau de production, et que les agriculteurs français aient des normes à respecter plus exigeantes que dans d’autres pays », a-t-il déploré.

Une quinzaine de permanences visées

« On soupçonne aussi que les céréales qui vont arriver en France soient séchées avec du glyphosate. Et contrairement à ce qui est dit, la France n’a pas les moyens de contrôler toutes les marchandises qui entrent sur son territoire », a dit le président de la FDSEA 31. « Le texte doit maintenant être soumis au Sénat et on espère qu’il reviendra à l’Assemblée nationale en deuxième lecture », a ajouté Christian Mazas, appelant les députés à « bien se renseigner et à vraiment prendre la mesure de leur vote ».

Cibles d’insultes ou de violences au plus fort de la crise des « gilets jaunes » cet hiver, les parlementaires sont de nouveau visés depuis plusieurs jours, en particulier les députés LREM ayant voté le 23 juillet en faveur de la ratification du Ceta. Une quinzaine de permanences, notamment celle du délégué général de LREM Stanislas Guerini à Paris, ont été murées, taguées ou vandalisées, suscitant une condamnation de la classe politique.