Une oeuvre de street art rend hommage à Steve Maia Caniço, disparu le soir de la Fête de la musique et dont le corps a été retrouvé dans la Loire lundi. — AFP

« Aucune déclaration à ce jour » et « aucun organisateur identifié ». Ce sont les raisons avancées par le préfet de Loire-Atlantique pour interdire tout rassemblement à Nantes samedi alors que plusieurs appels avaient été diffusés sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à Steve Maia Caniço, disparu lors d’une intervention controversée des forces de l’ordre le soir de la Fête de la musique.

Depuis la découverte, lundi, du corps du jeune homme, plusieurs mots d’ordre appelaient à se rassembler, donnant tous rendez-vous au centre-ville de Nantes, samedi à 13 heures. C’est le point de rassemblement d’où partent habituellement le samedi les manifestations des « gilets jaunes » depuis l’automne dernier à Nantes.

L’avocate de la famille de l’animateur périscolaire de 24 ans, Me Cécile de Oliveira, avait indiqué mercredi à l’AFP qu’elle ne savait pas si les proches du jeune homme participeraient à cet hommage. C’est une possibilité, avait-elle expliqué, car « ils sont touchés par leur solidarité ».

Une décision pour « garantir l’ordre public »

« Afin de garantir l’ordre public, le préfet a pris la décision d’interdire tout rassemblement dans une grande partie du centre-ville de Nantes le samedi 3 août de 10 à 20 heures. Un dispositif de sécurité adapté, réactif et mobile, sera déployé pour prévenir les violences, protéger le centre-ville et procéder, le cas échéant, aux interpellations des fauteurs de troubles », indique, jeudi soir, un communiqué de la préfecture de Loire-Atlantique.

Le communiqué préfectoral souligne que cet appel à rassemblement « n’a fait l’objet d’aucune déclaration à ce jour » et qu'« aucun organisateur » n’a « pu être identifié ». Il fait également valoir que « cette mobilisation devrait être renforcée par la présence de manifestants ultras et d’individus extrêmement radicaux de type "black Bloc" » et qu'« il existe donc un risque important que soient commises des actions violentes dans le centre-ville ». « En conséquence, afin, d’une part de protéger les personnes et les biens et, d’autre part, d’assurer le respect du rassemblement pour Steve Maia Caniço, le préfet a décidé d’interdire toute manifestation ou rassemblement dans plusieurs périmètres du centre-ville de Nantes de 10 à 20 heures ce samedi », justifie le communiqué.