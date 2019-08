Affiche utilisée lors d'un rassemblement à Nantes, dans une fontaine dont l'eau a été colorée en rouge — LOIC VENANCE / AFP

Un photographe présent lors de l’intervention policière le soir de la fête de la musique à Nantes, affirme que l’IGPN n’a pas pris en compte ses déclarations. La police des polices assure que ce dernier n’a pas donné suite à ses sollicitations. Un « mensonge » pour le Nantais qui affirme raconte avoir déposé plainte pour « mise en danger de la vie d’autrui », le 27 juin, au commissariat central de Nantes.

Affiche utilisée lors d'un rassemblement à Nantes, dans une fontaine dont l'eau a été colorée en rouge - LOIC VENANCE / AFP

Il ne transportait finalement pas de contrôles antidopage. C’est ASO qui l’a affrété, pour transporter plusieurs VIP. Et on ignore encore le coût du déplacement. L’aller-retour Le Bourget-Chambéry que la maire de Paris, Anne Hidalgo, a fait dans la même journée en Falcon, le 26 juillet dernier, pour suivre une étape de la course soulève plusieurs questions auxquelles nous avons essayé de répondre dans cet article.

La maire de Paris, Anne Hidalgo, dans son bureau le 24 juin 2019. - KAMIL ZIHNIOGLU / Sipa pour 20 Minutes

Point de passage essentiel pour l’approvisionnement mondial en pétrole, le détroit d’Ormuz dans le golfe Persique est le cadre de nombreux incidents depuis plusieurs mois. Ambitions américaines, détermination iranienne et scénarios de crise… On fait le point sur la situation de cette petite Manche très convoitée.

Le Stena Impero, tanker battant pavillon britannique, a été saisi par l'Iran dans le détroit d'Ormuz. - AY-COLLECTION/SIPA

​Souvenez-vous de 2018… La France était championne du monde, la canicule n’était qu’une vieille histoire que les moins de 15 ans ne pouvaient pas connaître. Et le duty free d’Orly accueillait les premiers coups d’un combat que les plus acharnés attendent encore aujourd’hui. Un an plus tard, où en sont les protagonistes de cette histoire ? Booba et Kaaris ont-ils enfin fait la paix ? 20 Minutes vous répond en vidéo:

5. L'interview du jour : Kouto, le vice-champion du monde de Fortnite

Il a 23 ans et ses talents de gamer viennent de lui rapporter plus de 90.000 dollars. Kouto, licencié dans un club d’e-sport marseillais, vient de devenir à New York vice-champion du monde Fortnite (en mode créatif). Ambiance, entraînement, projets… Il nous dit tout sur son aventure.

Issam, alias «Kouto» est désormais vice-champion du monde Fortnite. - MCES

