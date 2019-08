Image d'illustration d'un camion de patrouilleurs Vinci. — ERIC PIERMONT / AFP

Cette année encore, la route des vacances risque d’être jonchée de déchets en tous genres. Dans une enquête publiée par Vinci Autoroutes et repérée par Le Parisien, 37 % des sondés déclarent avoir, au moins une fois, jeté des déchets par leur fenêtre sur l'autoroute… Ils étaient 33 % l’an dernier.

En tout, les agents routiers ramassent chaque jour 25 tonnes de déchets sauvages le long des autoroutes. « Ça ne me surprend pas ! Rien qu’en huit heures de patrouille, on revient régulièrement avec plusieurs sacs pleins », raconte au Parisien Bryan Gonnot, patrouilleur chez Vinci depuis cinq ans.

Les patrouilleurs en danger

Paquets de cigarettes, mouchoirs, bouteilles ou emballages se retrouvent donc au bord des routes, et ce malgré les poubelles bien présentes sur les aires de repos. Sur les 4.443 km de réseau Vinci, par exemple, toutes les aires de repos comportent des bennes et des conteneurs de tri, soit une toutes les six minutes.

D’autant plus que ces gestes mettent en danger la vie des patrouilleurs autoroutiers. Dans une campagne contre les déchets sauvages lancée ce jeudi, Vinci veut sensibiliser les automobilistes à cette conséquence du jet de leurs déchets. « En jetant vos déchets par la fenêtre, c’est lui que vous jetez sur la route », peut-on lire sur ces affiches. Depuis le début de l’année, 32 véhicules de patrouilleurs ont été percutés sur le réseau Vinci.