Une pinte de bière coûte en moyenne 7 euros à Paris — PIxabay

« La bière est la preuve que Dieu nous aime et veut que nous soyons heureux », disait Benjamin Franklin. Boisson de table préférée des Français jusqu’au début de XXe siècle, puis détrônée par le vin, la bière garde la cote dans l’Hexagone. Sa consommation continue même de progresser. Pour preuve, alors qu’à la fin de l’année 2017, on comptait 1.600 microbrasseries, il s’en est créé une par jour au cours de l’année 2018.

Blondes, brunes, au pain sec, lager, IPA, en demi ou en pinte, il en existe pour tous les goûts. 20 minutes vous propose un quiz sur son histoire, son prix, et quelques anecdotes en plus. Pour enfin savoir si vous êtes, oui ou non, un expert en biérologie.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération