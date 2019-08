Un hommage rendu à Steve Maia Caniço, disparu dans la nuit du 21 au 22 juin à Nantes. Le corps du jeune homme a été retrouvé le 29 juillet. — LOIC VENANCE / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Après cinq semaines de recherches, le corps de Steve Maia Caniço, disparu à Nantes après une violente charge policière le soir de la fête de la musique, a été retrouvé lundi dans la Loire. Si les proches du jeune homme vont enfin pouvoir faire leur deuil, plusieurs zones d’ombre demeurent toutefois, à commencer par la responsabilité de la police et des pouvoirs publics. De nombreux appels ont été diffusés sur les réseaux sociaux depuis l’identification du corps. « Tous à Nantes pour Steve », « Ni oubli, ni pardon », « Nous demandons des réponses » : plusieurs mots d’ordre appellent à se rassembler, donnant tous rendez-vous samedi dans le centre-ville de Nantes. La municipalité s’est par ailleurs indignée du rapport de la police des polices qui la pointe du doigt et dédouane les forces de l’ordre.

Il y a eu du sport sur la scène de Detroit. Alors que les modérés et les progressistes s’étaient poliment affrontés la veille, la seconde soirée du débat de la primaire démocrate organisé par CNN a tourné au règlement de comptes, mercredi. Un mois après un premier round sanglant, Joe Biden et Kamala Harris ont remis ça, mais l’ancien vice-président et la sénatrice de Californie ont également été pris pour cibles par les autres candidats, parfois avec des attaques en dessous de la ceinture. « La personne qui doit le plus apprécier le débat en ce moment, ça doit être Donald Trump », a alerté le sénateur Cory Booker, qui en a profité pour sortir du lot, tout comme l’entrepreneur Andrew Yang, qui milite pour un revenu universel.

Hippies are back. Or not. Le grand concert anniversaire du festival de Woodstock a été annulé, a annoncé ce mercredi l’un des co-organisateurs de l’événement, après une multitude de rebondissements rocambolesques, entre défections et changements de lieu. L’organisation en charge du festival du cinquantenaire, qui devait se tenir du 16 au 18 août, avait initialement choisi Watkins Glen, dans le nord de l’Etat de New York, à environ 230 km du site d’origine, situé à Bethel, à l’extrême sud-ouest de l’Etat. Mais le lieu choisi semblait sous-dimensionné par rapport aux ambitions du festival, qui annonçait 150.000 spectateurs quand la société de production prestataire affirmait qu’il était impossible de viser plus de 65.000.