Un radar automatique (photo d'illustration). — R. Bloch / SIPA

Il fait partie de ceux qui estiment que la Savoie est un Etat libre et souverain. Un homme, qui dit s’appeler Pascal et appartenir à la mouvance savoisienne, s’est filmé il y a quelques jours en train de dégrader un radar automatique, « un magnifique objet de la république illégitime » selon ses propres dires.

Pendant près de 30 secondes, on voit l’homme « barbouiller » et « neutraliser » le radar, et y écrire le mot « Savoie » en lettres capitales sur le côté, comme le rapporte France Bleu.

L’homme promet de récidiver

Même si la vidéo peut prêter à rire au premier abord, les choses deviennent un peu plus compliquées au fil des secondes. Après avoir tagué le radar, l’homme s’adresse aux autorités et profère des menaces : « A toutes les administrations françaises, police, gendarmerie, préfectures, justice et ainsi de suite… Vous êtes illégitimes. Ne venez pas me tourner autour, vous aurez des problèmes ». Postée par ses soins sur Facebook, la vidéo a été supprimée, mais reprise de nombreuses fois sur les réseaux sociaux.

Contacté par France Bleu, un commandant de gendarmerie a indiqué que des « constatations ont été faites » sur place. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour le retrouver. Une tâche qui ne devrait pas s’avérer trop compliquée puisque l’homme a opéré à visage découvert. Il s’agira désormais de faire au plus vite, puisque Pascal de Savoie a déclaré dans sa vidéo vouloir enlever et « mettre à la benne » tous les radars du département…