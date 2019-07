Allocations, gaz, électricité… On vous explique ce qui change le 1er août

La facture d'électricité s'annonce plus salée. (illustration) — XAVIER VILA/SIPA

Comme d’habitude, plusieurs choses changent au cœur de l’été et des vacances. Des tarifs, beaucoup, à la hausse et parfois à la baisse. 20 Minutes passe en revue tous ces changements à venir.

Electricité : toujours plus salé

La hausse est moins forte que la dernière fois… Mais c’était seulement en juin. Les 25 millions de foyers français qui payent encore leur électricité au tarif réglementé vont subir une hausse de facture de 1,26 % le 1er août pour les particuliers (1,1 % pour les pros). En juin, la hausse était de 5,9 %. A chaque fois, c’est sur décision de la Commission de régulation de l’énergie que le gouvernement doit adapter les tarifs. Le gouvernement, en pleine crise des « gilets jaunes » au début de l’année n’avait pu que reporter la hausse qui aurait dû avoir lieu à ce moment-là.

Gaz : ça baisse !

A l’inverse, les prix du gaz vont baisser de 0,5 %, là aussi pour les tarifs réglementés d’Engie. -0,1 % pour celles et ceux qui sont au gaz pour la cuisson, -0,3 pour la cuisson et l’eau chaude, -0,6 pour la totale.

Rentrée scolaire : un peu de beurre pour les familles

Bonne nouvelle : l’allocation de rentrée scolaire est versée ce mois-ci. Pour en profiter, il faut avoir au moins un enfant scolarisé d’entre 6 et 18 ans, soit né entre le 16 septembre 2001 et le 31 décembre 2013 inclus. Il faut avoir touché moins de 24.697 euros pour un enfant, 30.396 euros pour deux et 36.095 euros pour trois. C’est dès jeudi pour la Réunion et Mayotte, à la fin du mois pour les autres. Son montant est de 368,84 à 402,67 euros par enfant, suivant l’âge.

Prime à la conversion : ça sera plus difficile

Mauvaise nouvelle en revanche pour la prime à la conversion. Les conditions seront plus strictes pour en profiter, à partir du 1er août. D’abord, il faudra acheter une voiture émettant moins de 117 grammes de CO2 par kilomètre, contre 122 jusque-là. Ensuite, pour définir le montant, cela se fait désormais en fonction du revenu fiscal de référence par part. Jusque-là, il s’agissait simplement de savoir si le foyer était imposable ou pas. La prime sera de 1.500 à 2.500 euros. En revanche, vous ne toucherez rien si le véhicule acheté dépasse les 60.000 euros.