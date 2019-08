L'Ocean Viking lors de son escale à Marseille — CLEMENT MAHOUDEAU / AFP

Plus haut, plus rapide et mieux conçu que l’emblématique Aquarius, l’Ocean Viking, affrété par SOS Méditerranée et Médecins sans Frontières (MSF) est sur le point d’appareiller pour porter secours à des migrants naufragés prêts à tout pour fuir la Libye.

Amarré depuis lundi dans le port de Marseille, le bâtiment rouge et blanc – comme son pavillon norvégien – subit jeudi les derniers tours de vis et ajustements nécessaires à sa première campagne, censée commencer samedi. Quatre canots de sauvetage semi-rigides, un « hôpital », des hébergements, des espaces de stockage et une plateforme de débarquement pour les canots seront installés à bord.

Dans un contexte de défiance envers les organisations humanitaires qui se portent au secours des migrants naufragés en Méditerranée centrale, au large des côtes libyennes, il aura fallu sept mois à SOS Méditerranée pour trouver ce nouveau navire, un bâtiment norvégien de 69 m sur 15, construit en 1986 pour l’assistance aux plates-formes pétrolières. Au moins 669 personnes sont mortes en tentant de traverser la Méditerranée depuis le début de l’année, selon le Haut-commissariat aux réfugiés.