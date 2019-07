NOS INTERNAUTES ONT DU TALENT Vous pouvez continuer à nous envoyer vos clichés qui fleurent bon la détente et le chant des cigales

On est dans la place ! — Michel Latappy (à gauche), Joanna Latika (en haut à droite), Damien Masson (en bas à droite)

On entend d’ici le clapotis d’une fontaine, le « kssksskss » des cigales, le tintement des glaçons dans un verre de limonade, et cette petite bise qui fait frémir le feuillage d’un noisetier planté là. Après notre appel à photos estivales, vous avez été des dizaines à nous envoyer vos photos de places de villages et de ruelles tranquilles sur votre lieu de vacances, de nuit comme de jour.

L’Occitanie, l’Auvergne, la Nouvelle-Aquitaine… Toutes les régions ou presque sont représentées. Oui, nos régions ont du talent ! Nous avons donc sélectionné les clichés les plus réussis que vous pouvez retrouver dans la galerie ci-dessous ou sur notre compte Instagram. N’hésitez pas à participer à votre tour en cliquant sur le bouton « Envoyez » ci-dessous.