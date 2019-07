Une manifestante le 20 juillet 2019 à Nantes, un mois après la disparition de Steve Maia Caniço — SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le gouvernement a promis de « faire toute la lumière » sur la mort de Steve Maia Caniço il y a plus d’un mois à Nantes, soulignant que le rapport de l’IGPN n’établissait « pas de lien » entre l’intervention des forces de l’ordre, qui était « justifiée », et sa disparition. Témoignant de l’émotion provoquée par la disparition du jeune animateur périscolaire de 24 ans, Edouard Philippe a fait une déclaration pour assurer de la « volonté de transparence totale » des autorités. Il a reconnu que « plus de cinq semaines après les faits, le déroulement de cette soirée, l’enchaînement des faits, restent confus » et que plusieurs interrogations demeuraient après l’identification mardi du corps de Steve Maia Caniço, repêché la veille dans la Loire. L’avocate de la famille, Me Cécile de Oliveira, a évoqué une « affaire d’Etat ».

Les sénateurs progressistes Bernie Sanders et Elizabeth Warren ont essuyé les critiques de leurs rivaux modérés lors d’un débat mardi soir entre prétendants à l’investiture démocrate pour la présidentielle de 2020, qui a révélé les lignes de fracture idéologiques au sein du parti. Les deux figures de l’aile gauche ont défendu avec vigueur leurs programmes de réformes radicales pour battre Donald Trump, malgré les appels à la prudence formulés par certains de leurs concurrents. Au coude-à-coude dans les sondages, Elizabeth Warren et Bernie Sanders sont susceptibles de menacer le favori actuel de la primaire, Joe Biden, ancien vice-président de Barack Obama et probablement le plus centriste de tous les candidats.

La Corée du Nord a lancé mercredi deux missiles balistiques, a affirmé l’armée sud-coréenne, quelques jours après les tirs de deux autres missiles de courte portée pour protester contre des exercices militaires conjoints prévus entre Séoul et Washington. Les missiles balistiques tirés mercredi « ont volé environ 250 km à une altitude de 30 kilomètres avant de tomber dans la mer de l’Est », le nom que les Sud-Coréens donnent à la mer du Japon, a déclaré à l’AFP un responsable auprès du chef d’état-major sud-coréen. Ils ont été tirés à l’aube depuis une zone proche de Wonsan, sur la côte Est de la Corée du Nord, a déclaré ce responsable, ajoutant qu’il s’attendait « d’autres éventuels tirs ».