La mauvaise idée du jour : A Marseille, les lancers de trottinettes électriques dans la mer se multiplient

Un employé d'opérateur de trottinettes électriques aide les plongeurs de la SNC pour sortir les trottinettes de l'eau. - Adrien Max / 20 Minutes

Les opérateurs de trottinettes électriques s’organisent face aux lancers dans la mer à Marseille par des utilisateurs peu scrupuleux. Face à cette problématique, les opérateurs tentent de réagir en participant à des nettoyages, en recrutant des médiateurs et en proposant des solutions techniques. On vous raconte tout ça.

La question du jour : Pourquoi un échafaudage s’est-il effondré en plein Paris ?

Une passerelle sur un chantier de rénovation de locaux s’est effondrée ce mardi peu avant midi, rue Abel Hovelacque dans le 13ème arrondissement de la capitale. Un ouvrier est décédé, trois autres sont très grièvement blessés. On ignore encore les raisons d’un tel drame. Notre article ici.

La « blague » du jour : Entre Arnaud Lagardère et Jade Foret, c’est pas terminé

Jade Foret et Arnaud Lagardère, suivis dans leur quotidien par la RTBF pour l'émission «Tout ça (ne nous rendra pas le Congo)». - CAPTURE D'ECRAN/20MINUTES.FR

Depuis 2010, leur histoire fait les beaux jours des pages people. La mannequin Jade Foret et le patron Arnaud Largadère mettent en scène leur histoire, pas forcément pour le plus grand bonheur des actionnaires du groupe de Monsieur… Alors lorsqu’hier, Jade a publié un « célibataire » sur son compte Instagram, les médias se sont rués. Jusqu’à ce qu’Arnaud publie un démenti sur cette « blague », que Jade a confirmé à son tour quelques heures plus tard. Bref, on vous résume cette romance.

