Steve a disparu le soir de la fête de la musique à Nantes. — Sebastien SALOM-GOMIS / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Un corps a été retrouvé ce lundi dans la Loire à Nantes au niveau du quai Ferrand non loin du quai Wilson, lieu de la disparition de Steve Maia Caniço lors de la Fête de la musique fin juin, a-t-on appris de source proche du dossier. D’après cette source, il s’agit « très probablement » de la dépouille du jeune homme.

La police brésilienne estime après enquête qu’il n’existe pas d’indices suffisants pour accuser la star du football Neymar d’avoir violé une jeune Brésilienne en mai à Paris, a annoncé lundi le parquet de Sao Paulo. L’enquête policière, première phase de la procédure, est terminée et doit être remise mardi au parquet, qui aura 15 jours pour décider ou non d’une inculpation, a déclaré à l’AFP une porte-parole du ministère public de Sao Paulo. L’attaquant vedette du Paris Saint-Germain est accusé par Najila Trindade Mendes de Sousa, une jeune mannequin brésilienne, de l’avoir violée le 15 mai dans un hôtel parisien. Neymar se dit innocent et affirme qu’il a eu avec la jeune femme une relation consentie.

Le morceau Old Town Road du rappeur Lil Nas X a officiellement battu le record de longévité en tête des ventes de disques aux Etats-Unis, avec 17 semaines d’affilée en numéro un, a annoncé lundi le magazine Billboard, qui publie ce classement. Le tube de Lil Nas X, avec une apparition du chanteur Billy Ray Cyrus, a détrôné One Sweet Day de Mariah Carey (1995) et Despacito de Luis Fonsi et Daddy Yankee, avec Justin Bieber (2017), chacun premier durant 16 semaines.