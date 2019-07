La permanence de la députée LREM de l'Oise Carole Bureau-Bonnard. — 20 Minutes

Le ciblage du jour : Des permanences de députés LREM vandalisées

« Je travaillais dans mon bureau quand j’ai entendu des bruits de bris de glace, raconte à 20 Minutes Romain Grau dans cette interview. Je me suis rendu compte qu’il s’agissait des vitres de ma permanence qui étaient cassées à coups de marteau. Au bout de trente secondes, j’ai vu un des casseurs tenter de mettre le feu avant de repartir. » Ce week-end, sept permanences de députés LREM pro-CETA, le traité de libre-échange entre l’Europe et le Canada, ont été ainsi vandalisées. Pour Aurore Bergé, porte-parole du parti présidentiel, cela témoigne d’un « climat malsain et nauséabond ».

La disparition nouvelle du jour : il n’y a plus pies-grièches à poitrine rose

La pie-grièche à poitrine rose, une espèce en voie de disparition - Romeo Guzman/CSM/REX/Shutterstock/SIPA

C’est la première espèce à disparaître en ce 21e siècle en France métropolitaine. La pie-grièche à poitrine rose n’est plus recensée dans l’Hérault, où elle avait ses habitudes, vous explique-t-on dans cet article. Le dernier couple vient de disparaître, la faute notamment à un long trajet migratoire. Un plan régional de sauvegarde avait été mis en place en 2008, et un plan national d’action lancé en 2013. Malgré ces deux tentatives, les Français ne devraient désormais plus apercevoir ce type d’oiseaux.

La retraite du jour : Patrice Evra tire un trait sur le foot

Il ne brillait pas plus ces derniers mois par ses saillies sur les réseaux sociaux que par ses performances sur le terrain. L’ancien international Patrice Evra a officialisé sa retraite. L’occasion pour lui de revenir sur un épisode marquant de sa carrière internationale : le fameux épisode de la grève du bus de Knysna. « Ça ne hante pas mes nuits », assure Evra. On devrait aussi se remettre de son absence des terrains.

La vidéo du jour : Un Américain tué par une amibe « dévoreuse de cerveau »

