Trois départements sont placés en vigilance jaune par Météo France — DAVID JEAN-MARC/SIPA

Il faudra prévoir l’imperméable si vous comptez vous balader en bord de mer ce lundi. Selon Météo France, de fortes rafales de vent, notamment sur les côtes, sont attendues. La dépression va s’abattre sur l’ouest de la France à partir de ce lundi, en fin d’après-midi, et ce jusqu’à mardi en milieu de journée.

⚠ Alerte météo ⚠ Le département sera placé en vigilance jaune Vent violent à partir de 15h, puis en vigilance jaune Orages dés 3H00 la nuit prochaine. Restez informer de l’évolution de la situation ➡ https://t.co/89MrRFHLo3 pic.twitter.com/tir6UJ4rJY — DépartementFinistère (@finistere_29) July 29, 2019

À cause de ce phénomène inhabituel pour un mois de juillet, Météo France place trois départements en vigilance jaune en raison des risques d’orages et de vents violents : le Finistère, les Côtes-d’Armor et le Morbihan. La préfecture maritime de l’Atlantique conseille d’éviter les sorties en mer et de rester à distance raisonnable des côtes.

Une dépression assez inhabituelle pour la saison va entraîner un coup de #vent et des conditions de mer devenant dangereuses lundi pour l'activité nautique (mer très forte à la côte). pic.twitter.com/RhJKMzYtYL — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) July 28, 2019

Sur le littoral, des rafales de vent de 80 à 100 km/h sont annoncées, et une forte houle va créer de grosses vagues sur la côte sud. Ce sera moins violent dans les terres, où le vent devrait souffler à une vitesse comprise entre 60 à 80 km/h. La perturbation s’estompera dans la journée de mardi.