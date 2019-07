Le chassé-croisé a commencé. La circulation est particulièrement chargée ce samedi sur les routes des vacances en direction du Sud, notamment dans la Vallée du Rhône, indique Bison Futé. Les difficultés se concentrent sur l’autoroute A7, sur laquelle, aux environs de 11h, on comptait plus de 85 km de bouchons entre Larnage et Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme).

« Ces difficultés […] ont commencé dès 6h et doivent se poursuivre jusqu’à 17h, avec une légère amélioration à l’heure du déjeuner », a précisé Vinci Autoroutes. Ces perturbations entraînent au moins « une heure de ralentissement entre Lyon et Orange » (Vaucluse), selon un bulletin du réseau autoroutier. Plein sud, sur l’A9, les temps de parcours est rallongé de 20 minutes entre Narbonne et l’Espagne, avec un nœud au niveau de Perpignan.

Dimanche en orange

Sur l’A10, au départ de l'Ile-de-France en direction du Centre, du Sud-Ouest et du Massif Central, la situation était « compliquée » ce matin, avec notamment 50 minutes de ralentissements entre Paris et Orléans, et une quinzaine de minutes entre Poitiers et Bordeaux.

« Les automobilistes doivent s’arrêter régulièrement pour se reposer et boire », a souligné Vinci Autoroutes. Cette journée de samedi est classée rouge dans le sens des départs et orange pour les retours par Bison Futé, qui avait recommandé de quitter les grandes métropoles avant 7h. La journée de dimanche, elle, est classée orange pour les départs et vert pour les retours, sauf en Auvergne-Rhône-Alpes, classée orange.

20 Minutes avec AFP