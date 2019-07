Le thermomètre est enfin redescendu. Météo-France a levé ce samedi matin l'alerte canicule sur l’ensemble des départements du pays, après une vague de chaleur en milieu de semaine qui a vu de nombreux records de températures être battus.

Alors que le seuil des 40 °C n’était dépassé en France que de façon très exceptionnelle il y a un demi-siècle, des maximales de 40 à 43°C ont ainsi été observées sur une grande partie du pays.

De 30 à 50 mm de pluie

Reste que 22 départements de l’est du territoire sont concernés par des risques d’orage, et placés en alerte orange par Météo France. Il s’agit de l’Ain, de l’Ardèche, de la Côte-d’Or, du Doubs, de la Drôme, de l’Isère, du Jura, de la Loire, de la Haute-Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, du Rhône, de la Haute-Saône, de la Saône-et-Loire, de la Savoie, de la Haute-Savoie, des Vosges et desTerritoire-de-Belfort.

« Outre de très fortes intensités pluvieuses, ces orages s’accompagneront localement de grêle (…) et d’un risque de rafales, avertit Météo France. La sortie de la vigilance canicule est propice à de violents orages locaux et donc de nouveau à des glissements de terrains et coulées de boue sur les zones exposées », ajoute l’établissement public. Et c’est surtout les précipitations qu’il faudra surveiller, « avec des quantités de 30 à 50 mm de pluie en une heure, localement 80 mm voire plus par endroits », notamment près des Alpes.

20 Minutes avec AFP