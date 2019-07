Il est 19h30, l’heure de vous résumer l’actualité du jour. On sait que vous l’attendez tous, de Tignes à La Rochelle.

La triste fin du jour : Les Français ne gagneront pas le Tour

Egan Bernal, mi-Marquinhos, mi-Di Maria. - Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Terrible journée pour le duo de coureurs français encore en lice pour la victoire au Tour de France. La deuxième étape des Alpes a été fatale tout d’abord à Thibaut Pinot. Le coureur de la Groupama-FDJ, cinquième du classement général, a été contraint à l’abandon, victime d’une déchirure musculaire, après une trentaine de kilomètres de course. Julian Alaphilippe, leader avec 1’30 d’avance sur Bernal, a quant à lui dû abandonner son maillot jaune au Colombien dans cette étape, qui restera dans les annales. Le Français comptait 2 minutes de retard au sommet du col de l’Iseran, qui a servi de ligne d’arrivée. Les coureurs ont été stoppés dans la descente, alors qu’il restait plus de 40 km avant d’arriver à Tignes. Un violent orage de grêle a rendu la route impraticable. Revivez cette étape ici.

La question du jour : Pourquoi un chimpanzé a-t-il attaqué son soigneur dans la Loire ?

Le zoo de Saint Martin-la-Plaine, situé entre Saint-Etienne et Lyon, a été le théâtre d’une rare attaque jeudi. Un chimpanzé a attaqué son soigneur, dont il a sectionné plusieurs doigts. Mais qu’est-ce qui a pu conduire le primate à une telle agression ? 20 Minutes a interrogé le directeur du zoo et une primatologue. C'est à lire dans cet article.

La visite touristique du jour : L’Arc de triomphe se met à l’heure de la réalité virtuelle

Arc de Triomphe, photo d'illustration. - Laurent Cipriani/AP/SIPA

Depuis ce vendredi, deux bornes de réalité virtuelle ont été installées sur la terrasse de l’Arc de triomphe. Un dispositif qui promet une immersion dans l’histoire du monument. Les visiteurs peuvent découvrir deux films différents : le retour des cendres de Napoléon et la victoire de la France à la Coupe de Monde de Football en 2018. Ce genre de dispositif est de plus en plus présent dans les monuments français.

La vidéo du jour : Berlin dans « La Casa de Papel », un « mélange des paradoxes de la vie »

Et si vous avez aimé ces immanquables, vous allez vous délecter de notre podcast d’actualité « Minute Papillon ! » à découvrir ici.

David Blanchard