1. Non, le Ceta ne permet pas d’importer du bœuf aux hormones (et ces photos ne le prouvent pas non plus)

Un post Facebook viral, accompagné de photos de taureaux à la musculature impressionnante, soutient à tort que l’accord de libre-échange permet l’importation de bœuf aux hormones dans nos assiettes.

2. Pourquoi une barrière d’un passage à niveau a été brièvement ouverte

Une photo où l’on voit une demi-barrière d’un passage à niveau levée alerte sur les réseaux sociaux. Le cliché a été pris en décembre 2017. L’incident avait tout de suite été pris en charge par la SNCF.

3. Non, en Pologne, il « n’est pas devenu légal de refuser l’entrée d’un magasin » à des clients LGBT +, mais leurs droits sont restreints

Lundi, Manon Aubry a expliqué qu’il « est devenu légal de refuser l’entrée d’un magasin à une personne LGBTI » en Pologne. L’affirmation est trop rapide, mais un jugement récent restreint bien les droits de ces personnes dans le pays.

4. Pourquoi la théorie du complot de l’homme sur la Lune est populaire

Certains en sont convaincus : l’homme n’aurait jamais mis les pieds sur la Lune. Comment expliquer le succès de cette théorie complotiste qui perdure ?

5. Cette phrase sur l’homme et la nature qu’Hubert Reeves n’a jamais prononcée

« L’homme est fou. Il adore un Dieu invisible et détruit une nature visible, inconscient que la Nature qu’il détruit est le Dieu qu’il vénère. » Cette citation est faussement attribuée à l’astrophysicien sur les réseaux sociaux.

6. Non, la tour Eiffel n’a pas été illuminée aux couleurs de l’Algérie

Une photographie de la tour Eiffel « aux couleurs de l’Algérie » a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux après la victoire des Fennecs à la Coupe d'Afrique des Nations.

Bonus : Un fact-check de nos confrères à l’international

Votre chien aime se rafraîchir avec le tuyau d’arrosage ? Cela peut être dangereux pour lui, affirment des internautes sur Facebook. Radio-Canada décrypte cette affirmation.

