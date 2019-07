Des recherches très compliquées qui ont porté leur fruit. Le jeune homme de 21 ans porté disparu dans le gouffre de Berger, en Isère, a été retrouvé sain et sauf, a indiqué la préfecture vers 17h ce jeudi sur Twitter.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le plan secours spéléo avait été activé par les services de l’État pour retrouver le jeune homme, qui avait été vu mardi dernier pour la dernière fois au sein du gouffre, où il participait à une sortie spéléologie avec d’autres personnes. Il avait alors quitté la bande pour s’orienter, semble-t-il, vers la sortie du site, qui comporte 37 kilomètres de galeries. « Une personne qui correspond à la description de la personne disparue a été retrouvée par les équipes de secours, victime d’une entorse, dans une galerie du gouffre. Les modalités de son évacuation sont en cours d’analyse par les spécialistes », indique la préfecture.

Recherches au gouffre du #Berger : une personne qui correspond à la description de la personne disparue a été retrouvée par les équipes de secours, victime d'une entorse, dans une galerie du gouffre.

Les modalités de son évacuation sont en cours d'analyse par les spécialistes. — Préfet de l'Isère (@Prefet38) July 25, 2019

Des dizaines de secouristes sur sa trace

Une quarantaine de secouristes a été mobilisée ces dernières heures dans des conditions techniques et physiques très difficiles, pour secourir le spéléologue. Une fois que ce dernier sera ressorti du gouffre et qu’il aura été soigné, il sera très probablement interrogé sur les raisons qui l’ont poussé à quitter le groupe mardi et les circonstances dans lesquelles il s’est blessé et s’est retrouvé coincé.

Elisa Frisullo