Il est 19h30, l’heure de vous résumer l’actualité du jour. On sait que vous l’attendez tous, de Briançon à Villetaneuse.

Canicule dans les Alpes-Maritimes, fontaine publique, femme qui donne a boire a son chien, Nice FRANCE - 22/07/2019//SYSPEO_sysA047/1907232237/Credit:SYSPEO/SIPA/1907232239 - SYSPEO/SIPA

Il a fait chaud, très très chaud ce jeudi en Europe. Le record est tombé en Belgique, mais aussi à Paris et dans plusieurs villes de France. Peu avant 14 heures, la barre des 40 degrés a été dépassée pour la première fois dans la capitale. La nuit précédente a aussi vu plusieurs records tomber dans l'Hexagone.

Du coup, on a pensé à vous, touristes ou habitants de Paris, répondant à une question : dans quels musées climatisés parisiens aller pour résister à la chaleur ? On vous a listé plusieurs possibilités (et on ne s’est pas contentés d’Orsay ou du Louvre, vous verrez). Des touristes qu'on est aussi allé voir, pour leur demander comment ils adaptent leur visite de la ville aux températures.

Plus de 20.000 personnes, dont 16.000 jeunes scouts, sont réunies dans les Yvelines dans le cadre du rassemblement Connecte, « un réseau social grandeur nature ». Le thème central de ce Jamboree porte sur l’éducation au numérique. L’acceptation de soi et le respect de l’autre sont aussi au programme, on vous explique tout ça dans cet article.

C'est depuis cet endroit de la Corniche que les jeunes plongent. - Adrien Max / 20 Minutes

Face aux plongeons des jeunes adolescents marseillais depuis la célèbre Corniche Kennedy, la police et l’éducation nationale se sont associées pour une meilleure prévention. Une affiche a été installée, avec un parallèle entre plongeon et fauteuil roulant, et cette mise en garde : « Aujourd’hui tu veux sauter, demain tu voudras marcher ». Elle a été réalisée par un élève marseillais de 1re en communication, du lycée professionnel Léonard-de-Vinci. C'est à lire ici.

La vidéo du jour : Franky Zapata n’a pu arriver au bout de sa traversée de la Manche en flyboard

Et si vous avez aimé ces immanquables, vous allez vous délecter de notre podcast d’actualité « Minute Papillon ! » à découvrir ici.

David Blanchard