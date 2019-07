Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Franky Zapata, « l’homme volant » qui avait fait sensation le 14-Juillet sur les Champs-Elysées, tente aujourd'hui de traverser la Manche sur son « Flyboard », 110 ans après l’exploit de Louis Blériot. Ce Marseillais de 40 ans n’est ni inventeur, ni sportif, ni businessman, pourtant, à première vue, il semble être les trois à la fois. Franky Zapata se définit comme un « solutionneur de problèmes », avant de préciser : « Je suis surtout bon pour survivre, c’est comme ça que je me définirais ! J’ai une bonne étoile, je travaille dur, je ne lâche jamais… Et je trouve toujours comment me tirer des situations. »

Une expérience à suivre aujourdhui en direct sur 20 Minutes dès 8 heures et par ici.

Plus de vingt-quatre heures à suffoquer encore : les températures vont atteindre leur maximum ce jeudi dans le Nord et la région parisienne, avec de probables records à plus de 40°C, mais le rafraîchissement est promis à partir de vendredi. L’ensemble des départements des Hauts-de-France et de l’Ile de France, la Seine-Maritime, l’Eure, l’Eure-et-Loir, le Loiret, l’Yonne, la Marne et l’Aube passent en rouge canicule. Le mercure devrait dépasser les 40°C sur un grand quart nord-est du pays en particulier, avec des pointes à 43°C localement.

20 Minutes vous propose de suivre en direct les événements de cette journée qui pourrait être en moyenne plus chaude que les pires jours d’août 2003 et c'est par ici.

La Corée du Nord a tiré deux missiles de courte portée dans la mer jeudi pour manifester sa colère face à des exercices militaires conjoints prévus entre Séoul et Washington, compliquant les efforts pour relancer des négociations nucléaires qui patinent. Il s’agit du premier essai de missile depuis la rencontre impromptue le mois dernier entre Donald Trump et Kim Jong-un dans la Zone démilitarisée (DMZ) qui divise la péninsule. Le président américain et le dirigeant nord-coréen avaient alors convenu de reprendre les discussions. Mais cet engagement ne s’est pour l’heure pas concrétisé et Pyongyang a averti récemment que le processus pourrait dérailler si les manœuvres se déroulaient comme prévu en août.

M.C.