7h30 : De probables pointes à plus de 43°C

Avant les nouvelles prévisions matinales de Météo France, on fait le point sur les prévisions données à 18 heures hier soir : L’ensemble des départements des Hauts-de-France et de l’Ile de France, la Seine-Maritime, l’Eure, l’Eure-et-Loir, le Loiret, l’Yonne, la Marne et l’Aube passent en rouge canicule. Le mercure devrait dépasser les 40°C sur un grand quart nord-est du pays en particulier, avec des pointes à 43°C localement.

Soixante départements, s’étendant de la Nouvelle-Aquitaine aux Pays-de-Loire au Grand-Est jusqu’à la région Auvergne-Rhône-Alpes et une partie de l’Occitanie, sont maintenus en orange canicule.

Les maximales seront comprises entre 25 et 27 degrés sur le littoral breton, 28 et 30 sur la façade atlantique, et partout supérieures à 35 degrés avec même des pointes à 40 et à 43 sur un bon quart nord-est du pays, le Centre, l’Ile-de France et les Hauts-de-France.

Paris pourrait battre son record (40,4°C), tout comme Lille, Rouen, Dijon ou Strasbourg.