Les pompiers de Saint-Malo ont testé une nouvelle technique pour sauver les personnes ensablées.

Une lance de désensablement projette de l’eau sous pression dans le sable afin de le liquéfier, ce qui permet aux sauveteurs de pouvoir sortir la victime plus rapidement du trou.

Ce dispositif sera très utile aux pompiers, qui doivent régulièrement secourir des personnes ensevelies par le sable après avoir creusé un trou.

Creuser un trou dans le sable pour se glisser dedans. Quel enfant ne s’est jamais adonné à ce jeu sur la plage ? Malheureusement, ce passe-temps peut aussi très vite tourner au drame et des accidents arrivent tous les ans. En avril 2018, à Dinard (Ille-et-Vilaine), un enfant ayant creusé un trou de deux mètres est ainsi décédé d’un arrêt cardio-respiratoire après avoir été enseveli par le sable.

💡INNOVATION - Les sapeurs-#pompiers d’Ille-et-Vilaine mettent au point une technique d’intervention afin de secourir des personnes ensablées.

Rappelons que chaque année, un accident mortel est lié à l’ensablement☹️. Soyez vigilant! pic.twitter.com/DBls3tI1i3 — Sapeurs-pompiers 35 (@SDIS35officiel) July 10, 2019

Pour sauver les personnes ensablées, les pompiers ne disposaient jusque-là d’aucune solution permettant d’intervenir rapidement. Fruit d’une longue réflexion entre collègues d’Ille-et-Vilaine et de Vendée, une nouvelle technique a donc été imaginée. Au cœur de ce dispositif, un tube en aluminium d’1,50 mètre de long appelé lance de désensablement, muni de douze trous percés à son extrémité.

Arroser le sable sous la victime pour « soulager la pression autour des voies respiratoires »

Les pompiers malouins ont pu la tester pour la première fois mardi après-midi lors d’un exercice mené sur la plage de Solidor, à Saint-Malo. La fausse victime – un pompier – est ensablée jusqu’au cou. Trois sauveteurs accourent et lui dégagent immédiatement le visage sur lequel ils placent un masque et un tuba.

Les pompiers ont placé un masque et un tuba sur la victime et commencent à arroser tout autour avec la lance de désensablement. - M. Pavard / 20 Minutes

Avec la lance de désensablement reliée au fourgon à incendie, l’un des pompiers projette alors de l’eau sous pression (environ 6 bars) dans le sable, ainsi ramolli, tandis que les deux autres dégagent simultanément la victime.

« On envoie de l’eau pour créer une émulsion et liquéfier le milieu, explique Dimitri Cahagnon, sauveteur côtier et conseiller technique au centre de Saint-Malo. L’eau pénètre facilement dans le sable et en arrosant tout autour de la victime sous le sable, on peut soulager la pression autour des voies respiratoires. »

En une minute, la personne est sortie entièrement du trou

Une réussite puisqu’en une minute chrono, la personne a pu être extirpée entièrement du trou. Le succès d’une telle intervention tient en effet dans sa rapidité, chaque seconde étant cruciale. « Le sable durcit et ça devient difficile de respirer », souligne Dimitri Cahagnon.

Confirmation avec Florian Cosnay, pompier professionnel à Saint-Malo, qui a joué le rôle de la victime : « Je ressentais une masse très importante sur les jambes et j’avais la poitrine comprimée. On peut vite être en panique et en hyperventilation. »

Il faut donc « toujours communiquer avec la victime pour la rassurer », ajoute son collègue. Autre danger, prévient-il, « le risque de noyade lorsqu’une personne ensablée se retrouve piégée par la marée montante ».

Des lances également utilisables sur les îlots

À terme, huit lances équiperont tous les fourgons côtiers des sapeurs-pompiers d’Ille-et-Vilaine. Celles-ci pourront aussi être utilisées lors d’interventions sur des îlots. « Dans ce cas, on partira en bateau avec une pompe portable pour aspirer l’eau de mer qui sera ensuite refoulée à la lance », précise Dimitri Cahagnon.

Conscient que ce jeu continuera d’être pratiqué sur les plages, le sauveteur donne un conseil aux parents : « Ne jamais laisser un enfant sans surveillance et ne pas le laisser creuser de trou trop profond. »

Manuel Pavard