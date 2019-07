Il est 19h30, l’heure de vous résumer l’actualité du jour. On sait que vous l’attendez tous, de Nîmes à Gap.

L’article canicule du jour : La sécheresse frappe durement les agriculteurs

La sécheresse frappe durement l’Hexagone depuis plusieurs mois. Dans la Loire et la Haute-Loire, les éleveurs vont devoir puiser cet été dans les stocks de fourrage prévus pour l’hiver pour nourrir les bêtes. C’est la deuxième année de suite que les précipitations sont insuffisantes, et les pâturages sont pour beaucoup asséchés. Les éleveurs s’adaptent comme ils peuvent, nous ont-ils expliqué.

La prévision du jour : Ça va bouchonner sur les routes des vacances

Ce n’est pas une surprise, mais on vous prévient pour que vous puissiez vous organiser en conséquence : la circulation sera très difficile samedi 27 juillet, dès la fin de la matinée jusqu’au soir, et le trafic restera dense dans la nuit de vendredi à samedi, selon Bison futé. Dans le sens des départs, samedi est classé rouge au niveau national, alors que vendredi et dimanche sont au niveau orange. Côté retours, samedi est classé orange, tout comme dimanche dans la seule région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour plus de détails, c'est par ici.

L’élection du jour : Boris Johnson officiellement Premier ministre du Royaume-Uni

Désigné à la tête du Parti conservateur la veille, Boris Johnson a succédé officiellement à Theresa May comme Premier ministre du Royaume-Uni ce mercredi. La victoire d’un trublion ou celle d’un pragmatique ambitieux ? 20 Minutes vous dresse le portrait de cet homme politique de 55 ans dont le parcours est fait de phrases chocs et de pragmatisme, cocktail qui l’a conduit au sommet de l’Etat britannique comme on vous l'explique.

La vidéo du jour : Dernière ligne droite pour le Tour de France, mais qui va l’emporter ?

David Blanchard