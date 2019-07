Il va y avoir encore beaucoup de monde sur les routes ce week-end. « La circulation sera très difficile samedi 27 juillet, dès la fin de la matinée jusqu’au soir, et le trafic restera dense dans la nuit de vendredi à samedi, avec l’apparition des premiers bouchons du samedi, dès 4 heures du matin dans certains secteurs », prévient Bison futé dans son bulletin de prévision.

Dans le sens des départs, samedi est classé rouge au niveau national, alors que vendredi et dimanche sont au niveau orange. Côté retours, samedi est classé orange, tout comme dimanche dans la seule région Auvergne-Rhône-Alpes.

Il est ainsi « fortement déconseillé de rouler dans la nuit de vendredi à samedi et durant toute la journée du samedi ». Le centre d’information routière incite les automobilistes à quitter les grandes métropoles avant 7h samedi. Bison futé conseille d’attendre dimanche pour prendre la route, même si des difficultés sont également prévues, notamment sur l’autoroute A7 en vallée du Rhône, sur l’autoroute A10 en région Centre et sur l’autoroute A13 en Normandie.

Attention aux trois étapes du Tour de France

« Comme durant tout l’été, la circulation sera difficile sur l’Arc méditerranéen entre l’Italie et l’Espagne, que ce soit en sens Est-Ouest ou en sens Ouest-Est sur les autoroutes A8, A7, A54, A9, sur la côte de la frontière italienne jusqu’à la frontière espagnole », précise aussi Bison futé.

Les 19e, 20e, et 21e étapes du Tour de France risquent également de provoquer des difficultés de circulation autour du tracé des étapes, entre Saint-Jean-de-Maurienne (73) et Tignes (73) vendredi, entre Albertville (73) et Val-Thorens (73) samedi, et entre Rambouillet (78) et Paris (75) dimanche.

Thibaut Le Gal