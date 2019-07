Vieilles pierres, fontaines et cafés historiques, les petits villages ont beaucoup à offrir

Il fait chaud et certains d’entre vous sont déjà en vacances en France ou ailleurs. Au détour d’une ballade, vous êtes tombés sur un petit village « trop mignon » et vous avez décidé de boire une limonade à l’ombre des platanes pour vous rafraîchir. Là, c’est la révélation : rues de caractère, couleurs chatoyantes, église ou monument… Vous avez été conquis par cette petite place qui sent bon l’été. Eh bien nous aimerions bien pouvoir en profiter avec vous !

Pour cela, il suffit de nous envoyer une jolie photo de ce lieu plein de charme que vous avez dégoté. Que ce soit une place de village découverte cette année ou une autre qui vous a marqué lors de vos précédents congés, n’hésitez pas à la partager avec nous, en remplissant le formulaire ci-dessous. Les plus belles photos seront mises en avant sur notre site et sur nos réseaux sociaux. A vous de jouer !

Pierre Cloix