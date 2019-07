Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

L’ancien ministre de l’Ecologie François de Rugy, accusé de dépenses excessives et globalement dédouané mardi par des enquêtes du gouvernement et de l’Assemblée nationale, s’est présenté mardi sur France 2 en « homme blanchi » de « toutes les accusations portées contre [lui] ». « Je me présente devant vous ce soir en homme blanchi, blanchi de toutes les accusations qui ont été portées contre moi, a déclaré l’ancien président de l’Assemblée nationale. Je n’ai jamais douté un instant que je réussirais à prouver mon honnêteté. »

Encore un épisode caniculaire. Le mercure va continuer de grimper ce mercredi en France où la quasi-totalité des départements sont en alerte canicule, après une journée ayant déjà vu plusieurs villes battre leur record absolu de température. Il s’agit d’un « épisode caniculaire nécessitant une vigilance particulière notamment pour les personnes sensibles ou exposées » qui « épargnera peu de régions », a prévenu Météo-France dans un bulletin diffusé à minuit. Le phénomène est appelé à se poursuivre jusqu’à jeudi à 13 heures « au plus tôt ». Dans l’après-midi, le thermomètre affichera 22 à 25°C sur les rivages de la Manche, et plus de 30°C partout ailleurs, atteignant 40°C dans le Grand Est, en Rhône-Alpes et en Provence. Pour ce nouvel épisode caniculaire, le deuxième en moins d’un mois, 80 départements, un record, ont été placés en vigilance orange. L’alerte a été levée dans La Manche mais c’est presque tout l’Hexagone qui est concerné.

Les planètes semblent désormais alignées pour relancer la « relation spéciale » entre Etats-Unis et Royaume-Uni, avec l’alchimie affichée par Donald Trump et le futur Premier ministre britannique Boris Johnson. Mais l’entente pourrait vite s’avérer plus compliquée entre deux dirigeants jugés égocentriques et aux intérêts parfois divergents.

M.C.